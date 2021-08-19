البرازيل – ألحق فريق أتليتيكو مينيرو البرازيلي هزيمة ساحقة بضيفه ريفر بليت الأرجنتيني (3-0) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الليبرتادوريس.

وافتتح الأرجنتيني ناثان ألان دي سوزا لاعب أتليتيكو مينيرو التسجيل لأصحاب الأرض، بهدف سجله في الدقيقة 14 بتسديدة “مقصية” رائعة.

وضاعف البرازيلي هالك النتيجة بحلول الدقيقة 34، قبل أن يعود زراتشو ويوقع على هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “إستاديو رايموندو سامبايو” بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وتفوق فريق أتليتيكو مينيرو على ريفر بليت (4-0) بنتيجة المواجهتين، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب أيضا بهدف وحيد يوم الخميس الماضي، على ملعب “المونيمونتال” في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

المصدر: RT