ليبيا – وصل أمس الأربعاء الشحنة السادسة من غاز الأكسجين الطبي المسال، بإجمالي يقدر ب (180000) لتر قادمة من جمهورية مصر العربية.

وزارة الصحة أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن علي الزناتي وزير الصحة قد وقع إتفاقية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية في العشرين من شهر أبريل المنصرم؛ بشأن تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الصحة لتغطية زيادة الطلب على غاز الأكسجين الطبي بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.