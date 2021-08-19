ليبيا- جدد المجلس الرئاسي تأكيده على ضرورة الإسراع في تعيين وزير للدفاع للالتزام بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية ومخرجات خارطة الطريق.

موقف الرئاسي جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته الناطقة الرسمية باسمه نجوى وهيبة وتابعت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد، وفيه بينت وهيبة تشديد المجلس على ضرورة تماسك كافة المؤسسات العسكرية لتحقيق أهدافها الجوهرية، في حماية أمن الوطن والمواطن.

وأشارت وهيبة إلى أن الرئاسي لم ولن يشجع أي بندقية ليبية تتجه إلى صدر ليبي آخر مهما كانت الأسباب، معربة عن دعم المجلس ومساندته لكل جهود مكافحة الإرهاب، بما فيها دعم القوات التي هي جزء من المؤسسة العسكرية التي يعمل الرئاسي على توحيدها.