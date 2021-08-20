ليبيا – شارك آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى نيابة عن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عبر الاتصال المرئي “تقنية الزوم” أمس الخميس، وذلك لمناقشة تنفيذ إستراتيجية الحدود بالاتحاد الأفريقي.

الوكيل القى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية كلمة باسم ليبيا ونيابة عن إتحاد المغرب العربي، باعتبار ليبيا تترأس الاتحاد حاليًا، حيث أكد عزم اتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتواءم مع إستراتيجية الاتحاد الأفريقي.

وأشار الى أن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الإيجابي بين دول الاتحاد الأفريقي.

وأكد على أن ليبيا تتطلع بشكل خاص إلى تفعيل كافة بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، في شهر مايو 2018، من أجل تأمين الحدود المشتركة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيدًا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.

وشدد على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تعد فرصة سانحة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده، بدلًا من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.

الوكيل لفت إلى أن غياب الأمن على طول الحدود يعيق الأنشطة التجارية الشرعية، ويحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن، وقد تم اقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقي، إلى تاريخ ما بعد 2022، ويتوقع تمديده إلى 2027.