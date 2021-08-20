ليبيا – زار رئيس لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي علي الحبري موقع مشروع طريق بنغازي سلوق ومشروع تنفيذ الوحدات السكنية في منطقة جردينة

بيان صحفي صادر عن بلدية بنغازي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن عضوي اللجنة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري وعبد الواحد الكاديكي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة رافقوا الحبري في الزيارة.

وتابع البيان: إن الزيارة شهدت الإعلان عن بداية الشروع في تنفيذ مشروع رصف ازدواج طريق بنغازي جردينة سلوق، فضلًا عن مشروع إنشاء حقل آبار بالرجام وخط المياه بمنطقة سلوق المزمع الشروع في تنفيذه وموقع مشروع تنفيذ وحدات سكنية متكاملة المرافق بمنطقة جردينة.