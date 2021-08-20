ليبيا- ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا ضم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل والنقابة العامة للمخابز.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة عدد من أصحاب المخابز في الاجتماع الذي يأتي في إطار خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لتنظيم عملية توريد وتوزيع مادة الدقيق على المخابز، وضمان استقرار أسعارها.

ووفقًا للبيان، تم استعراض عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المخابز في توفير مادة الدقيق وسبل معالجتها والعمل على وضع آلية تساهم في تنظيم عملية توريد وتوزيع هذه المادة، وتضمن انسيابها بالسوق المحلي تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الحويج أن الوزارة بدأت فعليًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة تتولى تسعير مادة الدقيق المنتجة محليًا والموردة، وتحديد أسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز، مع منح الإذن لنقابة المخابز لتأسيس شركة بمساهمة أصحاب المخابز لتوريد مادة الدقيق.