ليبيا – قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن التدخلات الدولية وتدخلات الأنظمة العسكرية قد تخلق عقبات أمام إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن ليبيا لن تعود للحرب.

الدبيبة وفي حوار مع وكالة “بلوومبيرغ” تعهد بإجراء الانتخابات في وقتها، لأن ذلك من أهم المهامّ المكلفة بها حكومته، مشيرًا إلى أن سيف القذافي مواطن وابن قبيلة مهمة، وليس لديه اعتراض على ترشيح أي مواطن ليست لديه مشاكل قانونية.

وأضاف: “تواصلت بشكل غير مباشر فقط مع حفتر عندما بدأت رئاسة الحكومة لحل مسائل منها تبادل الأسرى، وخطابات حفتر الأخيرة لم تكن مشجعة لنا، ولا أعترض على لقائه إذا اعترف بي بوصفي رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع”.

وأردف: “حققنا تقدمًا نحو الموافقة على خروج المرتزقة، ولا يمكن الجزم بخروجهم في غضون شهر أو شهرين، لكنهم سيغادرون في النهاية”، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في الأسلحة التي تُجلَب إلى ليبيا.

ونوه إلى أن ليبيا ستطرح مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز نهاية العام أحدهما في تكساس والآخر في طرابلس.

واستطرد: “تلقينا عروضًا من إيني الإيطالية لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف الحقول النفطية وتلقينا عروضًا أيضًا من توتال الفرنسية التي لديها ميزانية استثمارية في ليبيا تزيد على ملياري دولار”.

الدبيبة قال إنه لم يدرس بعد تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله كما اقترح وزير النفط، وصنع الله قد يتغير وقد يبقى، كل شيء ممكن، وستُجرى تغييرات لكن ليس بالشكل الذي طلبه وزير النفط.