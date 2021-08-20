الولايات المتحدة – ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر اليوم إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر لاجتماع للمركزي الأمريكي أنه من المتوقع خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة، مكاسبه في التعاملات المبكرة ليرتفع 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر 2020، إلى 93.434 نقطة.

ووفقا لمحضر اجتماع يوليو 2021، يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي) بصورة كبيرة خفض مشترياتهم الشهرية من السندات في وقت لاحق هذا العام.

ودفع المحضر مؤشر البورصة الرئيسي في “وول ستريت” للهبوط بأكثر من واحد بالمئة وقاد العديد من العملات إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع مقابل الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا. وهبطت الأسواق الأوروبية عند الفتح.

المصدر: رويترز