العراق – أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف شح المياه في محافظة ديالى، فيما أشارت إلى أنها عملت على إيصال مياه الشرب لقضاء النهروان في أطراف العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “كل معطيات السنة المائية الحالية شحيحة، حيث انخفضت الإيرادات في نهري دجلة والفرات، وكذلك في مصادر سدي دوكان ودربندخان، وفي سيروان وديالى”.

وأضاف أن “محافظة ديالى أكثر تأثرا بشح المياه، لأنها من المحافظات التي يكون مصدر تغذيتها بالمياه نحو 80 % من نهر ديالى و20 % من نهر دجلة”، موضحا أن “الدول المنبعية تأثرت حالها حال العراق بالتغيرات المناخية من انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وضعف الغطاء الثلجي وقلة الإيرادات المائية، إضافة إلى عوامل فنية أخرى”.

وأشار إلى أن “الوزارة شخصت مبكرا تأثر محافظة ديالى بشح المياه، واتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف آثارها، منها انشاء محطة ضخ لنهر الخريسان تأخذ المياه من محطة أسفل الخالص، وهي من نهر دجلة، أي زيادة تعزيز ديالى من نهر دجلة”.

وأكد أن “كوادر الوزارة أمنت تعزيز المياه الى مركز محافظة ديالى، بعقوبة، والمناطق المحيطة بها، حيث أنجز العمل بمرحلتين، الأولى منها يشمل محطة نصب ضخ وخط إنبوبي ناقل للمياه الخام لمحطات الإسالة”، مبينا أن “هذا الإنجاز قدم خدمة لأكثر من 450 ألف نسمة من سكان تلك المناطق”.

ولفت إلى أن “المرحلة الثانية شملت إيصال المياه لجميع محطات الإسالة في ديالى لتأمين المياه الصالحة للشرب، حيث تم حفر اكثر من 100 بئر في العديد من المناطق، لأجل تأمين المياه الجوفية والإسالة وتوفير المياه للبساتين والمناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها، وكذلك تمت اجراءات التطهير والتبطين واعمال مد أنابيب للكثير من المشاريع من أجل تسهيل وصول المياه”.

وأوضح أن “كل هذه الإجراءات هي لتخفيف آثار الشح المائي في محافظة ديالى، فضلا عن إيصال مياه الإسالة لمحطة 9 نيسان بقضاء النهروان في أطراف بغداد، التي تم تأمين المياه الخام لها من نهر ديالى”.

المصدر: “واع”