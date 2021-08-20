الصين – تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، بمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي حدثت خلال الفيضانات والتي أدت إلى مقتل مئات الأشخاص ومحاصرة 14 شخصا في مترو الأنفاق بمدينة تشنغتشو.

وقد قتل أكثر من 300 شخص في فيضانات الشهر الماضي في إقليم خنان، بما في ذلك 292 شخصا على الأقل في مدينة تشنغتشو عاصمة الإقليم.

وزار لي كه تشيانغ نفق خط مترو تشنغتشو، حيث سجل ركاب شريطا مصورا مروعا لمياه الفيضانات التي تتدفق وتملأ النفق فوق ارتفاع الرأس يوم 20 يوليو.

اشتكى سكان المدينة، الذين وضعوا الزهور عند مدخل محطة المترو، من أنه كان ينبغي على المسؤولين إغلاق مترو الأنفاق بسبب الأمطار الغزيرة.

تعاني الصين بانتظام من فيضانات موسمية، لكن هذا العام كانت هذه الفيضانات شديدة بشكل خاص، مع هطول أمطار غزيرة من وسط البلاد حتى شمال بكين.

تزامنت الفيضانات مع الجهود المبذولة لاحتواء تفشي سلالة “دلتا” من فيروس كورونا، الذي أثر بشكل خاص على خنان وإقليم تشنغتشو الواقع في الشرق.

المصدر: AP