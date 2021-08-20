موسكو – يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو، في آخر زيارة لها لروسيا بصفتها مستشارة ألمانية، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية.

وبحسب بيان الكرملين، “سيناقش الجانبان آفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية المعاصرة”.

بدوره، قال الممثل الرسمي للحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية سيتطرقان في موسكو إلى الوضع في أفغانستان وبيلاروس، والصراع في دونباس، ومشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

وأوضح سيبرت أنه بالإضافة إلى المباحثات مع الزعيم الروسي، تخطط ميركل لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر بموسكو.

وكانت آخر مرة زارت فيها المستشارة الألمانية موسكو في يناير 2020. ووفقا للخبراء، ستكون الزيارة الحالية بمثابة “وداع” لميركل، التي ستترك منصبها كمستشارة في الخريف المقبل.

من جانبه لفت فلاديمير شابوفالوف، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو الحكومية التربوية في مقابلة مع RT، إلى أن المباحثات بين موسكو وبرلين ذات أهمية كبيرة تقليديا، ليس فقط للعلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا، ولكن أيضا لأوروبا ككل.

وقال شابوفالوف: “هذا اجتماع مهم لأن ألمانيا شريك رئيسي لروسيا في أوروبا الغربية. بالإضافة إلى ذلك، تحدد العلاقات الروسية الألمانية إلى حد كبير الخلفية العامة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي”.

المصدر: RT