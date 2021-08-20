ليبيا – قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل، إن وجود نظام رئاسي قوي سيسهم في مباشرة الملفات الحرجة، التي ظلت عالقة طوال السنوات الماضية، وعلى رأسها إنهاء فوضى السلاح، وحل الميليشيات والمجموعات المسلحة.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” الخميس أشار إلى أن البعض، ومن بينهم الإخوان، حاولوا الترويج لاختيارات أخرى غير انتخاب الرئيس مباشرة، ومنها اختياره من خلال البرلمان المقبل، وذلك للسيطرة على قراره، مشددا على أن هذه الرؤية كانت لتدخل البلاد في مربع جديد من العنف والفوضى.