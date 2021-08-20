“فيتش” تحذر من تداعيات اقتصادية جسيمة على أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها

“فيتش” تحذر من تداعيات اقتصادية جسيمة على أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها

أفغانستان – ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أنه لا يمكن استبعاد فقدان عشرة إلى عشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وقالت أنويتا باسو، الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى “فيتش سولوشنز” اليوم الجمعة: “من الصعب أن تحقق أفغانستان أي نمو إيجابي هذا العام”.

وعلى صعيد آخر، أكد القائم بأعمال رئيس البنك المركزي الأفغاني، أجمل أحمدي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن معظم احتياطيات أفغانستان من العملات الأجنبية محتفظ بها في حسابات أجنبية، ولم تتعرض للخطر منذ استيلاء طالبان على كابل.

وأفاد أجمل أحمدي القائم بأعمال محافظ البنك الذي هرب من كابل، في “تويتر”: “إن بنك أفغانستان المركزي يسيطر على نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطيات، منها نحو 7 مليارات دولار محتفظ بها على شكل خليط من النقد والسندات الذهبية الأمريكية وأوراق أخرى في الاحتياطي الفيدرالي”.

المصدر: رويترز