فرنسا – نشر الألماني تيلو كيهرير، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عبر صفحته على موقع “إنستغرام”، مقطع فيديو طريفا لزملائه في غرفة تبديل الملابس للفريق.

واستخدم كيهرير برنامجا أثناء تصويره مقطع الفيديو، ليظهر زملاؤه من دون شعر، ومن بينهم المدافع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، والمهاجم كليان مبابي، والمدافع البرازيلي ماركينيو، ولاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، والمهاجم الألماني يوليان راكسلر وغيرهم.

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على مضيفه “ستاد بريست 29” يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي “ليغ1”

المصدر: وكالات