لبنان – أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، لرئيس البلاد، ميشال عون، أنه متمسك بالمسعى لتشكيل حكومة جديدة للبنان وفق الأسس المعروفة.

وذكر المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان أصدر امس الخميس، أنه “يقدر… لعون مضمون البيان الذي أصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي”.

وأضاف البيان أن ميقاتي “إذ يقدر لفخامته إيجابية الموقف، يؤكد أنه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة، كما أنه ليس في صدد الدخول في أي سجال أو نقاش على الإعلام، متمنيا على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت”.

وفي وقت سابق من الخميس أصدر المكتب الإعلامي لعون بيانا قال فيه إنه “مصمم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابية” مع ميقاتي “لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي”.

وأضاف البيان أنه عون “قدم ويقدم… لميقاتي كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة أو اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على اخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية”.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة متزامنة مع فراغ سياسي حيث انهارت الليرة اللبنانية مع نفاد الدولار في البلاد، وعدم وجود أي خطة إنقاذ للدولة في الأفق، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.

وفي أغسطس 2020 أعلن رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته وذلك عقب احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 215 شخصا.

وفي 26 يوليو 2021 كلف عون ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، وذلك بعد 10 أيام على اعتذار رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، عن تنفيذ هذه المهمة.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام” + وكالات