مدرب سان جيرمان يكشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة بريست الليلة

مدرب سان جيرمان يكشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة بريست الليلة

فرنسا – أكد مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إن مواطنه ليونيل ميسي ربما ينضم لتشكيلة “بي إس جي” لمواجهة بريست، اليوم الجمعة، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) مع العملاق الفرنسي حتى الآن بعد انضمامه من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر، وتم تقديمه أمام الجماهير خلال الفوز 4-2 على ستراسبورغ، السبت الماضي.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بريست: “لم نحسم التشكيلة حتى الآن وسندرس إمكانية اختيار ميسي بها”.

وأضاف: “كل شيء إيجابي، والأجواء جيدة داخل التشكيلة، وتأقلم (ميسي) بشكل جيد وبسرعة، والشعور رائع”.

كما بدد المدرب الأرجنتيني التكهنات بشأن مغادرة مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في فترة الانتقالات الحالية، وسط توقعات وسائل إعلام بأن اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا قد ينتقل إلى ريال مدريد.

وقال بوكيتينو: “مبابي لاعبنا وأريده معنا هذا الموسم”.

وأضاف: “يتبقى عام آخر في عقده وحتى إذا لم يجدد، لا يزال لاعبا في سان جيرمان، ونحن سعداء بوجوده، وحسبما أفهم هو أيضا سعيد هنا ويتحلى بالهدوء ويستعد لمباراة بريست”.

ويحتل سان جيرمان، المركز الثالث حاليا في الدوري الفرنسي، بست نقاط من مباراتين بفارق الأهداف خلف أنجيه، وكليرمو، ويسعى لاستعادة اللقب الذي انتزعه ليل في الموسم الماضي.

المصدر: رويترز