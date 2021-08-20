روسيا – اعترف بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة في فئة الوزن الخفيف، المعتزل الروسي حبيب نورمحمدوف، بأنه لم يكن سعيدا بظهوره مؤخرا مع أسطورة الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون.

وأبدى البطل الروسي عدم إعجابه بالملاكم الأمريكي، حيث قال في تصريحات أبرزها موقع “championat”: “لم يعجبني مظهر تايسون حقا. لماذا؟ كنا في ضيافته، وأخبرته بأن يتخلص على الفور من كل ما هو مدخن على الطاولة، حيث لا أحب أن أتواجد هناك”.

وأضاف: “يعجبني مظهر كريستيانو رونالدو أكثر، حيث يبدو رياضيا للجميع”.

وتشير التقارير إلى أن تايسون كان يدخن بعض الأعشاب الممنوعة خلال تواجده مع نورمحمدوف، وهو ما أثار استياء المقاتل الروسي المعتزل.

ويرتبط نورمحمدوف بعلاقة صداقة برونالدو، حيث سبق للثنائي أن التقيا أكثر من مرة والتقطا سويا صورا تذكارية في عدة مناسبات، كما أكد البطل الروسي في وقت سابق، أنه على تواصل دائم مع النجم البرتغالي.

يذكر أن نورمحمدوف (32 عاما)، دافع عن لقب بطل “UFC” للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 254″، وفاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة مباشرة بعد ذاك النزال، بإعلانه الاعتزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات