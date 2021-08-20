روسيا – صعد لاعب المنتخب المصري لشباب المصارعة، عماد أشرف، إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بروسيا.

وتغلب عماد أشرف في دور الـ16 ضمن فئة وزن 77 كيلوغراما، على الإسرائيلي ديفيد زهايتوميرسكي، بنتيجة كاسحة 5-0.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة، التي تستضيفها روسيا خلال الفترة بين 17 و24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع الإسرائيلي زهايتوميرسكي، وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصري سواء باللعب أو الانسحاب.

واضطر عماد أشرف، لخوض النزال، تجنبا للغرامة المالية التي تصل إلى 20 ألف فرنك سويسري بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي للعبة، في حال انسحابه على غرار ما يقوم به جل الرياضيين العرب أمام منافسين إسرائيليين خلال المسابقات الدولية.

المصدر: RT