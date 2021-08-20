ألمانيا – النقرس هو نوع مؤلم من التهاب المفاصل يسبب الآلام الشديدة والمفاجئة، ويمكن لبعض الأطعمة في نظامنا الغذائي أن تعزز المرض أو تساعد في تجنبه.

وسواء عانيت من النقرس من قبل، أو كنت ترغب في تجنبه في المستقبل، فأنت بحاجة إلى معرفة الأطعمة الخمسة التي يجب تجنبها والأطعمة الخمسة التي يجب استبدالها بها.

ما هو النقرس؟

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل ينتج عن ارتفاع مستويات حمض البوليك في مجرى الدم.

ويعرف المرض سابقا باسم “داء الملوك”، كون الأثرياء والملوك يتناولون عادة كميات كبيرة من اللحوم التي قد تقوي احتمال الإصابة بالمرض مقارنة بباقي الفئات المجتمعية.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول حمض اليوريك إلى حدوث نوبات مؤلمة من الإصابة بالنقرس.

وتحدث هذه الهجمات عندما لا يتمكن الجسم من التخلص من حمض البوليك في مجرى الدم، لذلك يستقر بدلا من ذلك حول المفاصل.

وعادة ما تحدث نوبات احتدام النقرس فجأة في الليل ويمكن أن تستمر في أي مكان من ثلاثة إلى عشرة أيام.

ويمكن أن تسبب بعض الأطعمة مستويات عالية من حمض اليوريك وبالتالي تسبب نوبات النقرس.

ما هي الأطعمة التي تسبب النقرس؟

الأطعمة التي يمكن أن تسبب نوبات النقرس، والمعروفة باسم الأطعمة المحفزة، غالبا ما تكون غنية بمادة تسمى البيورينات.

وعندما يتم هضم البيورينات، ينتج الجسم حمض اليوريك كمنتج فضلات، ما يسبب النقرس.

وبالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين، إذا كنت تعاني من النقرس، فيجب أن تقلل من تناول الكحول.

والأطعمة الخمسة هي التالية :

– جميع لحوم الأعضاء والأحشاء الذبحية بما في ذلك الكبد والكلى والدماغ.

– لحوم الطرائد ولحم العجل ولحم الغزال.

– جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية بما في ذلك الأسقلوب (المحار المروحي) والروبيان والبطارخ (البيوض تامة النضج التي تطلقها أو الموجودة على شكل كتلة في مبيض السمك أو الحيوانات المائية الأخرى )، كونها تحتوي على نسبة عالية من البيورين.

– المشروبات السكرية: عصير الفاكهة والمشروبات الغازية ليست فكرة جيدة إذا كنت تعاني من النقرس. ويجب تجنب أي سكر مضاف بما في ذلك شراب الفواكه.

– الخميرة: من الأفضل تجنب مستخلصات الخميرة المنتشرة إذا كنت تعاني من النقرس.

ما هي الأطعمة الخمسة التي يجب أن تتناولها؟

يمكن أن يساعد تجنب أي شيء شديد الدسم بالإضافة إلى تناول كميات أقل من اللحوم والأسماك على إدارة النقرس بشكل أفضل.

وتحتوي الأطعمة منخفضة البيورين على أقل من 100 مغ من البيورين لكل 100 غرام.

وبذلك، يمكن تناول الكثير من الأطعمة الخمسة التالية لتجنب نوبات النقرس:

– الفواكه والخضروات: أي نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفاكهة والخضروات، والنظام الغذائي الصديق لمرض النقرس ليس استثناء. ويمكن أن يساعد الكرز على وجه الخصوص في خفض مستويات حمض البوليك ومنع الالتهاب.

– البقوليات: البقوليات هي المجموعة الغذائية التي تحتوي على الفول والبازلاء والتوفو والعدس. وهذه الأطعمة منخفضة الدهون وهي مصدر نباتي كبير للبروتين.

– المكسرات: إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة، فحاول تناول حفنة من المكسرات: كمصدر طبيعي للدهون والبروتين والألياف.

– الحبوب الكاملة: الشوفان والأرز البني والشعير.

– البيض: يُنصح بالحد من تناول اللحوم والأسماك للتخفيف من أعراض النقرس، والبيض بديل رائع للبروتين في الوجبة.

المصدر: إكسبريس