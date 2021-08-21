أ ف ب: الملا عبد الغني برادر يصل كابل ويبدأ بمشاورات تشكيل حكومة شاملة

أ ف ب: الملا عبد الغني برادر يصل كابل ويبدأ بمشاورات تشكيل حكومة شاملة

أفغانستان – أكدت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، وصول الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان”، إلى العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤولين في “طالبان” قولهم إن “عبد الغني برادر وصل كابل للقاء القادة والسياسيين الجهاديين لتشكيل حكومة شاملة”.

وكان متحدث باسم “طالبان” قد أفاد بأن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المسؤول لـ”رويترز”، اليوم السبت: “خبراء قانونيون ودينيون وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يعملون الآن على طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف المسؤول أن نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع، لافتا إلى أن قادة الحركة يواصلون إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة المليشيات الخاصة.

المصدر: “فرانس برس” + “رويترز”