العراق – أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة العراقية، امس إخماد حريق نشب في مكتبة تضم وثائق مخطوطات “ثمينة” وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل المكتبة الرئيسية في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني بذلت “جهودا كبيرة لاحتواء النيران وإنقاذ المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من أثاث بوقت قياس قلل الخسائر المادية إلى أدنى حد ممكن بعد أن تعاملت فرق الدفاع المدني بمهنية عالية في إخماد الحادث خشية من تلف محتوياتها من كتب ثمينة وحالت دون أن تطالها النيران “.

وأنهت فرق الدفاع المدني عملها في التعامل مع الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المكتبة الرئيسية.

المصدر: RT