الإمارات توافق على استضافة 5000 أفغاني في طريقهم إلى دول ثالثة

الإمارات توافق على استضافة 5000 أفغاني في طريقهم إلى دول ثالثة

الإمارات العربية – أعلنت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة، hمس أن الإمارات وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.

وقالت السفارة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “دعما لجهود الولايات المتحدة، وافقت الإمارات العربية المتحدة على استضافة 5000 مواطن أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة”.

وأضافت السفارة أن هؤلاء سيسافرون إلى الإمارات من كابل على متن طائرات أمريكية في الأيام المقبلة.

وتعمل الولايات المتحدة على إجلاء آلاف الأفغان الذين تعاملوا معها خلال حملتها العسكرية في أفغانستان وذلك في ظل وصول حركة “طالبان” المتشددة إلى السلطة في البلاد.

المصدر: RT