الانتقالي الجنوبي في اليمن: لا رجعة عن الاستقلال وقيام الدولة في الجنوب

الانتقالي الجنوبي في اليمن: لا رجعة عن الاستقلال وقيام الدولة في الجنوب

اليمن – أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، هاني بن بريك، امس إن “استقلال جنوب البلاد وحصوله على عضوية كاملة في المنظمات الدولية، أمر لا عدول عنه”.

وأضاف بن بريك في تغريدة له على “تويتر”: “قضية استقلال الجنوب وقيام دولته الفيدرالية الجديدة وعودته للمجتمع الدولي عضوا في كل المنظمات الدولية، قضية مصيرية للشعب الجنوبي”.

وتابع: “لا رجوع عن ذلك (الاستقلال) ولا حل نهائي لمشاكل اليمن إلا بذلك، والانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي يحمل هذا المشروع ويحمل السلام للشمال ولكل دول المنطقة وللعالم”.

ويهدف المجلس الانتقالي الجنوبي، لانفصال جنوب اليمن عن شماله والرجوع إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام 1990.

المصدر: وكالات