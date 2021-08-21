ليبيا – قال مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية 5+5 الفريق خيري التميمي إن لجنة 5+5 تثق في قبيلة المقارحة قبيلة الجود والكرم انها لن تكون سبب في عطش أهالي العاصمة أو سبب في أي اقتتال بين الاخوة في الوطن الواحد.

التميمي أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع لادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة إلى أن لجنة 5+5 تؤكد على مشروعية مطالب أهالي قبيلة المقارحة في مراعاة الظروف الصحية لأحد السجناء من ابناءها، مضيفاً” 5+5 كلجنة مشتركة نؤكد على ضرورة مراعاة هذا المطلب والذي يشمل عدد كبير من السجناء ينتظرون الافراج عنهم حسب الاحكام الصادرة بشأنهم”.

وتابع:” ما أكثر المتربصين الذين يهمهم اغتنام فرص تقويض السلام وتقسيم الوطن واستغلال مثل هذه الاحداث والذين يجب ان نفوّت عليهم تحقيق مأربهم الدنيئة، لجنة 5+5 المشتركة تؤكد على اهمية أن يضطلع الجميع بدور المسؤول خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا”.

وأكد على أن اللجنة تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات نحو استقرار الوطن ويهمها أن لاتنعرج بها الاحداث لما يعكر صفو حياة المواطن وتصبح حاجاته محلاً للابتزاز أو المساومة.