العراق – فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في الجيش العراقي، اليوم السبت، خمسة منازل ومضافتين لتنظيم “داعش” بشمالي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن “قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 ومكافحة المتفجرات، كشفت هذه المنازل التي كانت كمينا للقوات التي تعمل لليوم الثامن على التوالي، على تطهير قضاء الطارمية” بشمالي العاصمة بغداد.

وأضافت أن “مفارز المكافحة، تولت تفجير تلك المنازل عن بعد، ومن دون تسجيل أي خسائر”.

وقتل يوم أمس 4 عناصر من الجيش في اللواء 12، وأصيب 6 أيضا بهجوم لتنظيم “داعش” في قضاء الطارمية.

المصدر: وكالات