ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن الإخوان لن يترددوا في استخدام كل الوسائل لمنع إجراء الانتخابات في ليبيا، ولو أدى الأمر إلى إعلان الحرب.

الزايدي أشار في تصريحات صحفية نقلها موقع قناة “ليبيا الحدث” إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تملك حاضنة شعبية في ليبيا وتعمل على تحويل البلاد إلى قاعدة وملاذ آمن للإرهاب.

وحمّل جماعة الإخوان سبب ما يجري في ليبيا من فوضى وعدم استقرار، مؤكداً على أن هدفهم كان ولا يزال تحويل ليبيا إلى قاعدة وملاذ آمن للإرهاب وممول لمشروع التنظيم العالمي وهم المستفيد الوحيد من الوضع الراهن.

وشدد على أن الإخوان لا يترددون في مهاجمة أي جهة أو شخصية يرون فيها معرقلًا لمشروعهم، لذلك كان موقفهم من بناء مؤسسة عسكرية وأمنية، فلا غرابة أن يتخدوا موقفًا عدائيًا من لجنة 5+5 لخوفهم من إنها قد تقود إلى توحيد القوات المسلحة.