السنغال – ذاع صيت فتاتين توأمين في السنغال إثر نيلهما شهادة الثانوية العامة وهما في الثالثة عشرة من العمر، في إنجاز هو الأول من نوعه في البلد.

ونالت أميناتا وراما ديواو المولودتان في الثامن من أكتوبر 2007 شهادة الثانوية العامة في مدرسة تُعرف بأنها مركز امتياز في يومبول، إحدى ضواحي دكار الشعبية.

وقالت أميناتا بخجل لمراسلي وكالة “فرانس برس”: “كنا متوترتين وكان ينبغي لنا أن ننجح من أجل عائلتنا، خصوصا من أجل والدنا الذي بذل قصارى جهده”.

وقد أدرك ديمبا دياو، الموظف الحكومي المتقاعد، أن ابنتيه تتمتعان بـ “ّذكاء كبير”، فجعلهما تتخطيان الصفوف ووفر لهما حصصا تعليمية في المنزل.

وقالت الخريجتان الجديدتان إنهما تنتظران نتيجة امتحان القبول في كلية مشهورة للعلوم التطبيقية في تييس غرب السنغال لدراسة الهندسة المدنية كوالدهما.

وقد أعطتهما الدولة منحة للدراسة خارج السنغال، لكن والدهما قال إنه رفض نظرا إلى صغر سنهما.

المصدر: “أ ف ب”