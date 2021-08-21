الأردن – أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن، عادل البلبيسي، إن الوضع الوبائي الحالي بالمملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى صيف آمن وبفتح القطاعات في بداية سبتمبر.

وتستهدف المرحلة الثالثة من تلك الخطة التي تبدأ في 1 سبتمبر، العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية، إذ سيتم إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

وأضاف البلبيسي لقناة “المملكة” أنه “بالرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا ما زال الوضع الوبائي مستقرا خلال الـ 3 أسابيع الماضية بالنسبة لعدد الإصابات ونسب الإيجابية”، مؤكدا أن الاستمرار بفتح القطاعات يعتمد بشكل أساسي على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإقبال على التطعيم.

ولفت البلبيسي إلى أنه تم تطعيم نحو 60 ألف شخص ضمن الفئة العمرية ما بين 12-17 عاما، وإعطاء أكثر من 8 آلاف جرعة معززة من لقاح “فايزر” لمن تلقى جرعتين من “سينوفارم”، لغايات الدخول إلى بعض الدول.

وأشار إلى أن نسبة من تلقوا المطعوم (اللقاح) لعمر 60 عاما فأكثر وصل لنحو 60%، موضحا أن الوزارة تسعى بكل جهودها للوصول للنسبة الكاملة لهذه الفئة وغيرها، مع زيادة عدد مراكز إعطاء المطعوم.

ووصل عدد الجرعات المعطاة خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 320 ألف جرعة.

المصدر: “المملكة”