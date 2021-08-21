ليبيا – قال عضو لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عن القيادة العامة للقوات المسلحة مراجع العمامي إن اللجنة العسكرية 5+5 لم تخرج عن اختصاصاتها كما قال البعض والأتراك والعملاء التابعين لهم في المنطقة الغربية.

العمامي أشار خلال مداخلة عبر برنامج”نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللجنة قامت بهذه المراسلات والخطوات لببدء في تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في جنيف وأصرت اللجنة على خروج النقاط والبدء فيها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وتابع:”هناك دعم من دول العالم على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة ونحن قررنا وراسلنا البعثة حتى يتم نجاح الانتخابات في ليبيا وكل ليبي لا يرضى أن يكون هناك أجنبي على ترابه ما عدا بعض الفئة البسيطة التي لا يحسب لها حساب في برنامجنا نحن 5+5 من الإخوان المسلمين والمدعومين من تركيا”.

وتابع:” ولا شك أن الهجوم الذي يشن على اللجنة لم تأتي من عموم الشعب الليبي بل من مناصرين تركيا والاستعمار والإخوان المسلمين في ليبيا. نحن مصممون على السير للأمام وعدم الالتفاف للخلف او للتصريحات لأننا لجنة لها الدعم ولها الوقفة الجادة من العالم فيما يخص مجهوداتها والدليل على ذلك تصريح البعثة الأممية فيما يخص دعم اللجنة”.

وأكد على أن القوات التركية أجنبية وجاءت بناء على مذكرة تفاهم وليست اتفاقية مع فائز السراج لذلك يجب انهائها وخروج الوقت التركية من البلاد لأن البرلمان لم يصادق عليها من الأساس.

كما شدد على أن الأتراك سيخرجون قريباً من ليبيا والتصريحات التي تصدر بالخصوص هي مجرد محاولات لابقاء القوات التركية في الأراضي الليبية لكن هذه التفاهمات لن تكون مبرر لتواجدهم لأنه حتى العالم بالكامل في مؤتمر برلين 1-2 صرح وأقر بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بالكامل.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ما أعلنت اللجنة العسكرية 5+5 عن وضعها خطة مستعجلة لإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية تم إثارة حفيظة الإسلام السياسي وخوفهم وهناك مخاوف كبيرة بانت علناً للجميع من استعانة السيادية للدولة الليبية واصرار اللجنة العسكرية على اخراج كافة القوات الأجنبية وإلغاء كافة الاتفاقات مع أي دولة كانت ما تعليقك؟

لجنة 5+5 لم تخرج عن اختصاصاتها كما قال البعض والأتراك والعملاء لهم في المنطقة الغربية نحن قمنا بهذه المراسلات والخطوات لنبدأ في تنفيذ وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في جنيف واصرينا على خروج النقاط والبدء فيها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا الحبيبة وهذا شيء مفروغ منه ويجب على كل ليبي يحب وطنه أن يقوم بهذا الشيء وخروج هذه النقاط وتوضيحها لليبيين والعالم أجمع، هناك دعم من دول العالم على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة ونحن قررنا وراسلنا البعثة حتى يتم نجاح الانتخابات في ليبيا وكل ليبي لا يرضى أن يكون هناك أجنبي على ترابه ما عدا بعض الفئة البسيطة التي لا يحسب لها حساب في برنامجنا نحن 5+5 من الإخوان المسلمين والداعمة لهم تركيا.

ولا شك أن الحرب التي أتت لنا في اللجنة لم تأتي من عموم الشعب الليبي بل من مناصرين تركيا والاستعمار والإخوان المسلمين في ليبيا.

س/شاهدنا في المدة الماضية محاولة التفاف الدبيبة على أعمال اللجنة العسكرية واعلانه إعلاناً منفرداً عن فتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية وكأنه يحاول القفز على أعمال اللجنة العسكرية ويحاول التدخل في الشأن العسكري رغم أنه رئيس وزراء حكومة خدمات وليس لها علاقة بالشأن العسكري؟

أفشلنا هذه المحاولات وقلنا إن هذه اختصاصات لجنة 5+5 لأنها موثقة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومدعومة من قبل العالم. أوقفنا العمل وخرجنا الدبيبة من المسألة وأفشلنا محاولاته لغاية ما قررنا كلجنة عسكرية بتحديد موعد لفتح الطريق.

س/تعليقك حول استمرار تعنت الحكومة بعدم تسمية وزير للدفاع واللجنة العسكرية طالبت مراراً وتكراراً انه يجب تسمية وزير للدفاع؟

لو يتحصل الدبيبة أن يكون رئيس جهاز لحماية البيئة سيقوم بتنصيب نفسه في هذا الجهاز، وزراه الدفاع لا بد ان تكون وزارة مختصة ومنفصلة عن رئيس الوزراء ونحن قررنا أن يكون هناك شخص يفهم بالأمور العسكرية والمواثيق والتعاقدات العسكرية وأن كل الأشياء التي تهم وزارة الدفاع والجيش الليبي والقوات المسلحة من اتفاقيات وارتباطات لكن لا زال مصر أن يكون وزير الدفاع ونحن نخاطب كل يوم الجهات المسؤولة سواء الرئاسي ومجلس النواب أو رئاسة الوزراء ليكون هناك شخص يكلف بوزارة الدفاع، نحن لم نحدد شخص كوزارة دفاع ولكن يجب أن يكون هناك شخص كوزير دفاع لليبيا.

س/وزير الدفاع التركي خلوصي اكار يقول إنهم ليسوا قوات أجنبية على الأرض الليبية وأنهم أتوا من خلال اتفاقية مبرمة من خلال حكومة ما تسمى بالوفاق ويرفض أن وجود الاحتلال التركي وجود قوات احتلال؟

نحن مصممون على السير للأمام وعدم الالتفاف للخلف او للتصريحات لأننا لجنة لها الدعم ولها الوقفة الجادة من العالم فيما يخص مجهوداتها والدليل على ذلك تصريح البعثة الأممية فيما يخص دعم لجنة 5+5 وكلام وزير الدفاع التركي يفرح به الإخوان المسلمين أو بعض الجهات البسيطة جداً لكن عموم الشعب لا يراها أنها تؤثر عليه نفسياً ولا تهمنا كلجنة عسكرية أو فئة الشعب الليبي الكبير التي تريد خروج المستعمر، و القوات التركية أجنبية وفي مذكرة تفاهم وليست اتفاقية مع السراج ويجب أن تنتهي فلم يصادق عليها من مجلس النواب وعليها أن تخرج قريباً.

س/هل هذه الاتفاقية ستكون عقدة أمام المسار للأمام حول توحيد المؤسسة العسكرية وتطهير المنطقة الغربية وخروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية واستعادت الدولة وهيبتها؟

لا الأتراك سيخرجون قريباً وهذه مجرد تصريحات لمحاولة بقائها في الأراضي الليبية ومن يستمع للكلام ويرحب به الإخوان المسلمين في بعض المناطق والغربية بالذات، لن تكون هذه التفاهمات مبرر لتواجدهم لأنه حتى العالم بالكامل في مؤتمر برلين 1-2 صرح وأقر بخروج القوات الأجنبية بالكامل والمرتزقة.

س/وزير الخارجية الروسي أقر في مؤتمر صحفي، مقررات اللجنة العسكرية 5+5 وتصريحات لافروف ربما وكأنه رمى الكرة في ملعب الأتراك وأحرج الموقف التركي المتعنت على الوجود في الأراضي الليبية؟

كان تصريحه بمثابة توضيح للقوات التركية لأنها أجنبية على الأراضي الليبية ويجب أن تخرج ونحن تحت مظلة العالم، تصريح لافروف كان قوي وجاد لكن هناك بعض العراقيل التي تعرقل الطلب أو المسار في مراسلتنا ونقطة جنيف في وقف إطلاق النار لكن سنستمر في المسيرة كلجنة عسكرية وسيتم خروجهم ولدينا اجتماعات قريبة لتوضيح كيفية خروج المرتزقة والأجانب.

س/هل يمكن تحديد تحقيق إعادة تبعية بعض الجهات المسلحة في ظل احتفاظ الدبيبة بحقيبة وزارة الدفاع لنفسه؟

الجهات والأجهزة هذه عملت في السابق لتحدي بين السراج وباشاغا وكلاً يحتفظ بقوة ويعد جهاز للدفاع عن نفسه وصلاحياته، طلبنا أن تكون هذه الأجهزة تبعيتها للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وأعتقد أن وزارة الداخلية ترغب في ذلك لكن يمكن أنها لم تخاطب لكن تنظيم هذه المليشيات وتبعيتها وإعداد ميزانية خاصة بها من قبل الدبيبة طالبنا أن تكون تبعيتها إما للداخلية أو القوات المسلحة بحيث تكون لها مسؤول وعليها مسؤوليات وتحدد اختصاصات وهذا ما نرغبه لوضع حد للميليشيات والأجهزة الموجودة.

س/لكن هناك جهات ذكرت في البيان لها تبعيات وأفكار متطرفة هل يمكن إعادتها ودمجها تحت وزارة الداخلية ورئاسة الأركان أم سيتم هيكلتها من جديد؟

طالبنا أن يكون انضمامها لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة لكن لا شك أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة لديها أجهزة أمنية ورقابية ولديها ملفات لكل هؤلاء المليشيات ولا بد أن يتم غربلة هذه المليشيات وانضمام بعضها للوزارات ولكن أن يكون هناك أحد متطرف وضمه لهذه الوزارات أعتقد أنه لا يمكن حدوث ذلك.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص