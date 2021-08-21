ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي بإن وجود مصطفى صنع الله رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط غير قانوني، ولم تكلفه رئاسة الحكومة، بل كلفه وكيل وزارة النفط بالمخالفة، وإن وجود صنع الله هو وجود بسلطة الامر الواقع.

المغربي وفي تصريحات خص بها صحيفة المرصد أضاف أن شبهات الفساد التي تطال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة هي من أعطت حق البقاء لصنع الله في هذه المؤسسة.

وتابع المغربي حديثه: “ترشيح وزير النفط لشخصيات لتكون بديل لمجلس صنع الله في مؤسسة النفط مرفوضة، بسبب عدم تمثيل المدن والمناطق النفطية فيها، وإن هذه المناطق فيها من الخبرات ما يوفق منصب مؤسسة النفط”.

وأكد المغربي أن تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة النفط مطلوب بأسرع وقت بشرط أن تكون المناطق النفطية ممثلة بقوة في هذا التشكيل، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتمرير أسماء وشخصيات من خارج هذه المناطق من اهل الخبرة في مجال النفط.

المغربي حمل حكومة الوحدة ووزارة النفط المسؤولية تجاة التصرفات الفردية في مجلس ادارة مؤسسة النفط.