ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي بإن وجود مصطفى صنع الله رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط غير قانوني، ولم تكلفه رئاسة الحكومة، بل كلفه وكيل وزارة النفط بالمخالفة، وإن وجود صنع الله هو وجود بسلطة الامر الواقع.
المغربي وفي تصريحات خص بها صحيفة المرصد أضاف أن شبهات الفساد التي تطال المؤسسة خلال السنوات الأخيرة هي من أعطت حق البقاء لصنع الله في هذه المؤسسة.
وتابع المغربي حديثه: “ترشيح وزير النفط لشخصيات لتكون بديل لمجلس صنع الله في مؤسسة النفط مرفوضة، بسبب عدم تمثيل المدن والمناطق النفطية فيها، وإن هذه المناطق فيها من الخبرات ما يوفق منصب مؤسسة النفط”.
وأكد المغربي أن تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة النفط مطلوب بأسرع وقت بشرط أن تكون المناطق النفطية ممثلة بقوة في هذا التشكيل، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتمرير أسماء وشخصيات من خارج هذه المناطق من اهل الخبرة في مجال النفط.
المغربي حمل حكومة الوحدة ووزارة النفط المسؤولية تجاة التصرفات الفردية في مجلس ادارة مؤسسة النفط.