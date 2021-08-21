الولايات المتحدة – يراجع مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة تقارير تشير إلى وجود علاقة بين لقاح “مودرنا” للوقاية من كورونا، وخطر الإصابة بمرض نادر في القلب، حسبما ذكرت صحيفة أمريكية.

ونقلت “واشنطن بوست” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يراجعون تقارير تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يعتقد في السابق بين لقاح شركة “مودرنا” للوقاية من كوفيد-19، وخطر الإصابة بمرض نادر في القلب لدى البالغين الأصغر سنا.

وأوضحت الصحيفة أن المراجعة تركزت على بيانات كندية تشير إلى أن مخاطر لقاح “مودرنا” أكبر من “فايزر- بيونتك”، خاصة عند الرجال دون الثلاثين من العمر.

وقال مصدر للصحيفة إنه “لا يزال من السابق لأوانه وصول الجهات التنظيمية إلى نتيجة، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل تقديم أي توصية”.

وقالت وكالة “رويترز” إن “مودرنا” لم ترد على طلبات لها بالتعليق على تلك المعلومات، بينما نقلت عن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قولها “لن نعلق على اجتماعات أو مناقشات داخلية، لكن يمكننا القول إن إدارة الأغذية والعقاقير ملتزمة تماما بمراجعة البيانات عندما تكون متاحة لها”.

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان مسؤولي الصحة الأمريكيين عن توفير جرعات ثالثة معززة للأمريكيين، انطلاقا من مخاوف من أن تكون الحماية التي توفرها اللقاحات الأولية أقل من المطلوب في مواجهة تزايد الإصابات بالسلالة المتحورة (دلتا).

المصدر: “رويترز”