ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن تصريح وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ينم عن المسؤولية وهو متزن، مشيراً إلى أنه بالاختلاف أو الاتفاق مع ذهاب الجيش لطرابلس أو وجود مرتزقة ومليشيات وأن العاصمة مخطوفة فما حصل بالفعل أن الجيش الليبي في الشرق ذهب لتحرير العاصمة من المليشيات وهذا الواقع ولم يتم أسر أي جندي أجنبي وفقاً لحديثه.

اوحيدة أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البرلمان لم ولن يطلب المساعدة من أي جهة كانت والآن هناك حكومة وحدة وطنية يفترض أنها منحت الثقة ومجلس رئاسي يملكون القرار الآن ويفترض بهم اصدار قرارات بشأن خروج كل هؤلاء المرتزقة والقوات الأجنبية أينما وجدوا وأينما كانوا.

وتابع:” لجنة 5+5 يفترض بها أنها تمثل طرفي الصراع الآن وهؤلاء اتفقوا على عدة خطوات من يرفضها ويعرقلها الآن؟ هذا السؤال. لو أن الرئاسي تعاون مع 5+5 لكن هناك آراء تريد أن تفرض الأمر الواقع، مجلس النواب الذي يمثل الشرعية الليبية لا يعترف بالاتفاقيات التي دارها السراج ولا بالسراج اصلاً، فبأي شرعية الآن نبرر وجود الأتراك؟ أما أن نعود لنفس المنطق هذا شرعي وذلك غير شرعي وهذا يبقى وذلك يبقى ما يعني العودة للمربع الأول والحرب والانقسام”.

وأكد على أن الوجود التركي والروسي وأي وجود أجنبي في ليبيا هو غير شرعي ويجب خروجهم جميعاً أينما كانوا وأينما وجدوا، لافتاً إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر هو محل ثقة وهو يسيطر أمنياً على أكثر من 70% من ليبيا.

كما أضاف: “كلنا كنا مع غدامس وبعض الإعلاميين والنشطاء السياسيين كانوا ضد غدامس قلباً وقالباً وربما خطابهم في ذلك الوقت من أوصلنا للحرب وكنتم تعتبرونها مؤامرة وكنتم تهددون السراج الا يذهب وفيما نحن بصدده الآن، نحن يمثلونا الآن خمسة عسكريين وما يفعلونه ويقررونه يمثلنا ويمثل المشير حفتر والقيادة العسكرية لديكم خمسة كذلك نحترمهم وهم ضباط عسكريين وطنيين وقد اعترفوا بما يتوافقون عليه لا تهددوهم! لنخرج من هذا المأزق إن كنتم تريدون الدولة، نحن الآن نريد حل المشكلة وهي في يد 5+5 وهم متفقين على اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ولا يوجد جندي أجنبي شرعي في ليبيا، تركيا وروسيا متساويتان لأن مجلس النواب لا يعترف بالاتفاقية التركية، تركيا ومن ورائها تسعى لتقسيم ليبيا، ليبيا ستصل لانتخابات والاختيار لليبيين وننتهي من المسألة فقط دعونا نتفق على خروج المرتزقة”.

وعلق على تخوف البعض من نية روسيا في حقيقة اخراج قواتها وأفرادها في ليبيا حتى إذا التزمت تركيا بهذا قائلاً:” لنتعامل مع الظاهر، الروس قالوا إننا مع خروج كل المرتزقة لتقول تركيا ذلك ولنطلب من البعثة والمجتمع الدولي أو حتى أي جهة أمنية وعسكرية من المجتمع الدولي أن تأتي وتشرف على الانسحاب أينما كان ولنرى من يرضى ولكن نحن أمام طرف لا يريد خروج الطرف التركي ومن يوجد في الغرب الليبي مليشيات لا علاقة لها بالعسكرية لننتقل لخطوات عملية ألا تثقون بالخمسة الذين يمثلونكم في الجانب العسكري؟ ليقولوا إن الروس موجودين هنا وهنا”.

كما اعتبر أن هناك من هم في الغرب الليبي مصيرهم مرتبط بتركيا فإذا خرجت من ليبيا سيقف الليبيين ضدهم كالإسلاميين في الغرب الليبي الذين يرتبط مصيرهم بالأتراك وإذا خرج الأتراك سيفعلون كما فعل الأفغان يتمسكون بطائرات الأمريكان وفقاً لحديثه.

واختتم حديثه: “لنفترض أن الموجودين في الشرق مرتبطين بالتدخل الروسي والمصري وغيره وننتقل للخطوات العملية ولنطلب من المجلس الرئاسي والحكومة قرار بمطالبة خروج كل الأجانب من ليبيا ولتشرف الأمم المتحدة على الانسحاب! ومن يرفض بعد ذلك سنكون جميعاً ضده، لكنهم لا يريدون الوصول لهذه الخطوة”.