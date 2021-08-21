فرنسا – خرج نادي باريس سان جيرمان بفوز عريض من ملعب مضيفه “ستاد بريست 29” في اللقاء الذي جمعهما امس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي (ليغ1) لكرة القدم.

وأحرز الفريق الباريسي أربعة أهداف وقع عليها كل من، الإسباني أندير هيريرا، وكيليان مبابي، السنغالي إدريسا غاي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في الدقائق (23، 36، 73، 90) على الترتيب.

بينما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من، فرانك هونورات، وستيف موني، في الدقيقتين (42 و85) على الترتيب.

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وحقق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويحتل الصدارة.

في حيت تعرض فريق “ستاد بريست 29” للخسارة الأولى بعد تعادليين متتاليين.

المصدر: RT