لبنان – أكد رئيس “التيار الوطني الحر” اللبناني جبران باسيل ضرورة رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا في لبنان، مع إعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة.

وأضاف باسيل ضمن سلسلة تغريدات نشرها على “تويتر” حول ما حصل بالجلسة النيابية العامة في قصر الأونيسكو ببيروت: “طرحنا حلا يتضمن إعطاء سلفة خزينة فورا لمؤسسة كهرباء لبنان، إعطاء مساعدة اجتماعية فورية لموظفي الدولة، إصدار تسعيرة جديدة، إعطاء مهلة محددة للحكومة لتوزيع البطاقة التمويلية”.

وتابع: “طرحنا أيضا أخذ قرض من مصرف لبنان للدولة بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف أو استعمال جزء من الـSDR (860 مليون من الـ IMF)، لوضع آلية إلكترونية (QR Code) على Platform، لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات، وتخصيص دعم موجه لبعض القطاعات”.

وقال رئيس “التيار الوطني الحر”: “نحن على مسافة أيام من انفجار حتمي ولا يمكن أن أتصور أننا لم نفعل شيئا لشعبنا اليوم فيما على حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها، ومع التشديد على أن الأولوية المطلقة هي لتأليف الحكومة”.

وأردف: “عندما يتوجه رئيس الجمهورية بالدستور إلى المجلس، فهذا يعني أنه استعصى عليه أمر ما وهو يحتكم أو يلجأ إلى أم السلطات، المجلس النيابي”.

المصدر: RT