إسبانيا – كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، امس أن نادي برشلونة اتفق مع مؤسسة “غولدمان ساكس” للحصول على قرض مالي بقيمة 595 مليون يورو، للخروج من أزمته المالية.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة أنه سيحصل على 595 مليون يورو لمدة عشر سنوات مقابل فائدة تبلغ 1.98% فقط، وستعمل مؤسسة “Goldman sachs” كمستشار مالي للنادي، وسيكون عوائد البث التلفزيوني هو الضامن لهذا القرض الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيحصل على 455 مليونا من المبلغ الإجمالي للقرض بالإضافة إلى 140 مليون يورو كقيمة للتفاوض على ديون سابقة، كما تقضي الاتفاقية أيضا بحصول الفريق الكتالوني على 70 مليون يورو إضافية إذا أجبرته الظروف على محاولة الحصول على أي مبالغ جديدة.

وأخفق فريق برشلونة في تجديد عقد نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب مشاكل مالية، لينتقل “البرغوث” إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وكشف رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، يوم الاثنين الماضي، تفاصيل المشاكل المالية “المأساوية” للنادي، الأمر الذي دفعه إلى التخلي عن ميسي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي في ملعب “كامب نو” إن: “الوضع الاقتصادي والمالي للنادي مقلق، والوضع المالي مأساوي”.

وأشار إلى أن النادي الكتالوني لديه ديون تبلغ 1.35 مليار يورو، ورواتب تبلغ 617 مليون يورو “فاتورة رواتب تمثل 103% من إجمالي إيرادات النادي، وهي تمثل من 20 إلى 25% أكثر من منافسينا”.

وكشف لابورتا أن “برشلونة تكبد خسائر تقدر بـ481 مليون يورو” قدمت بالفعل إلى رابطة الليغا، وأن تأثير فيروس كورونا المستجد على خسائر النادي تقدر بـ91 مليون يورو.

وعن رحيل ميسي، قال لابورتا إن الجانبين خاضا “مفاوضات كان الطرفان يأملان في أن تكون مثمرة لكنها لم تنجح. هناك خيبة أمل متبادلة”.

المصدر: وكالات