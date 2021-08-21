ليبيا – جرى اليوم السبت عقب الإجتماع الدوري لإدارة العلاقات والتعاون مراسم تسليم واستلام المعدات الخاصة بقسم النشر الإلكتروني بمكتب الإعلام الأمني.

المراسم تمت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لوزارة الداخلية بين مدير الإدارة عميد “صلاح الدين بن سليمان” والمهندس “جلال غيث” والمهندس “فارس الفطيسي” عن منظمة أوروبا للأعمال والإستراتيجيات المكلفة من قبل بعثة الإتحاد الأوربي لدى ليبيا وبحضور ضباط إدارة العلاقات والتعاون.

وتأتي مساهمة بعثة الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج الدعم في ليبيا للارتقاء بمستوى أداء الإعلام الأمني لوزارة الداخلية خلال ممارسة المهام المكلف بها.