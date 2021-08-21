بوتين يبحث مع نظيره الكازاخي جملة من القضايا على رأسها الوضع في أفغانستان

بوتين يبحث مع نظيره الكازاخي جملة من القضايا على رأسها الوضع في أفغانستان

روسيا – يبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الكازاخي، قاسم جومارت توكايف، اليوم السبت، العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وجاء في بيان الكرملين: “ستستضيف موسكو غدا 21 اغسطس اجتماعا بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، ومن المقرر مناقشة القضايا الرئيسية في تطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، وكذلك عدد من المشاكل الملحة لجدول الأعمال الإقليمي، ولا سيما الوضع في أفغانستان”.

بدورها أفادت الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان بأن رئيسي الدولتين سيتبادلان وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي وعمليات التكامل في الفضاء الأورآسي.

وقالت الخدمة الصحفية إن “قضايا التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين كازاخستان وروسيا سيتم التطرق لها أيضا”.

المصدر: نوفوستي