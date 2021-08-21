إنجلترا – أفادت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، امس أن المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي جرت يوم 11 يوليو، على ملعب “ويمبلي” بلندن، كانت بؤرة لانتشار كورونا.

وقالت صحيفة “ذا تايمز” نقلا عن حكومة المملكة المتحدة، إنه من المرجح إصابة نحو 2300 شخص بفيروس كورونا المستجد خلال حضورهم المباراة النهائية لبطولة “يورو 2020″، التي جمعت منتخبي إيطاليا وإنجلترا، وانتهت بفوز “الآتزوري” بركلات الترجيح (3-2)، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

وأشارت صحيفة “The Times” إلى أن 3404 أشخاص آخرين أصيبوا بالعدوى بعد وقت قصير من حضورهم المباراة النهائية للبطولة، في ملعب “ويمبلي”.

المصدر: وكالات