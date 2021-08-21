إنجلترا – أمطر فريق مانشستر سيتي شباك ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة السابعة، بهدف جاء بـ”نيران صديقة” سجله حارس المرمى الهولندي تيم كرول خطأ في مرماه.

وضاعف النجم الإنجليزي جاك غراليش النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 22، محرزا باكورة أهداف مع فريقه الجديد مانشستر سيتي.

وأضاف المدافع الإسباني إيميريك لابورت الهدف الثالث بحلول الدقيقة 64، وعزز زميله البديل رحيم سترلينغ تقدم فريقه بتسجيله الربع عند الدقيقة 71.

واختتم النجم الجزائري رياض محرز مهرجان الأهداف بإحرازه الخامس لمانشستر سيتي، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “الاتحاد”.

وحقق مانشستر سيتي حامل اللقب، انتصاره الأول في الموسم الجديد “للبريمير ليغ”، مستعيدا بذلك توازنه، بعد هزيمته في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب، أمام مضيفه توتنهام (0-1) يوم الأحد الماضي، على استاد “توتنهام هوتسبر” في العاصمة لندن.

المصدر: وكالات