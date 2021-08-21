ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن لجنة 5+5 عبارة عن لجنة فنية بامتياز وكان يجب عدم الموافقة عليها من الأساس لأنها اعتراف بما وصفه بـ” المعتدي والمجرم” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) قبل أن يعاقب من خلال الجلوس معه أو ممن ينوب عنه في لجنة 5+5.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد “أن تكون هذه اللجنة فوق النقد هذا مستحيل لكننا لسنا مع تخوين الأشخاص وعدم انزال الناس منازلهم فمن يخطئ نقول له أخطأت وبالصوت العالي ونحن دائماً نخرج للناس ونقول إننا في معركة وعي وهذه مهمتنا وأي إعلامي يخشى على الوطن من الضياع والتقسيم والرجوع للاستبداد يجب ان تكون لديه الجرأة أن يتكلم بأعلى صوت”.

وأردف: “عندما تبعث لجنة 5+5 رسائل للمجلس الرئاسي ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية وتتكلم عن تعيين وزير الدفاع وعلى انتخابات 24 ديسمبر وتجميد الاتفاقيات مع الدول، هل هذه لجنة فنية أم تشريعية؟ دليل كلامي ما حصل في موسكو، نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية التقت في موسكو مع لافروف وزير الخارجية الروسي وقال لها نحن ندعم تصريحات 5+5! رأيتم يا اللواء احمد بوشحمة كيف الإنسان يعمل! لافروف يتكلم على تصريحاتك بخصوص الأتراك ومعسكرك أنت ولم يذكر حفتر ولم يعترف بوجود الفاغنر وأجهزة التشويش الالكتروني الرهيبة الموجودة عند الفاغنر تملكها عصابة أو شركة أمنية؟”.

وقال:” أحمد بوشحمة يجب أن تكون في المستوى لأن عندك حرية وإعلام، الإعلام الموجود في برقة لا يقدروا أن يحكوا هذا الكلام ونحن عندنا حرية بفضل الله وتضحيات الرجال ولكن عندما لا يعجبك تطاول البعض والتخوين عندك الحق أما عندما يقولوا لك أخطأت وتستمر في الخطأ وتصر عليه بإجماع الكل وحتى من هم معك في اللجنة والضباط والسياسيين حينها لا يجب أن تتعالى بل يجب الاعتراف بذلك”.

ولفت إلى أن الإعلام في الدول الأخرى يدخل حتى في مواضيع دقيقة جداً ويسقط حكومات وبرلمانات لأن مهمته وضع الحقيقة أمام الجميع، واصفاً المراسلة الصادرة عن اللجنة للمجلس الرئاسي بالكارثة.

ونوّه إلى أن 75% من المعركة وأكثر هي إعلامية ومن يخرج للإعلام مهمته أضعاف المقاتلين في الميدان، مضيفاً :” لولا الإعلام في حرب البركان لكانت المساجد بقت ضدك وأنت تعرف لولا القنوات التي معك لتقربعت ” بحسب قوله.

وتابع مزاعمه بالقول : “اليوم ننتقد الرئاسي والحكومة ومن معه وهذه نعمة كبيرة جداً وسنبقى نكافح من أجل هذه الحرية، من معسكر المهزوم لا أحد تكلم وكل البيانات تخدمهم خدمة جليلة جداً. لجنة 5+5 تخدم على أرض ليبيا التي حدث فيها عدوان يوم 4-4-2019 من قوة غاشمة انقلابية على العاصمة وتم صد العدوان بفضل الله وشبابنا والحليف التركي ويجب أن نعترف ونقولها بقوة لأن هذا تاريخ بالتالي عندما يعملوا يجب ان يأخذوا هذا في اعتبارهم أنتم لو الامور هانئة ولا يوجد عدوان لا يوجد لجنة 5+5 التي شخصياً غير مقتنع بها وأراها لفة من لفات الأمم المتحدة لتلغي المحاسبة بدليل انه لليوم رغم ما قام به حفتر من تعدي على السلطة وقيامه بدور وزارة الخارجية”.

أما بشأن اجراءات مجلس النواب علق قائلاً: “البرلمان لا فائدة ترجى منه ولا خير ينتظر منه، يثبت مجلس النواب انه لا يمكن أن يكون هو مجلس يمثل دولة بعقلية النجع الذي يدار فيها شيء مخجل. وتعليقاً على فيديو لمجلس النواب الذي تضمن تهديدات ومشاجرة وتعدي على النائب جلال الشويهدي من قبل طلال الميهوب فقد قال رئيس البرلمان (خليه يدهكه) بدون مبالغة راجعت الفيديو أربع مرات ولم اصدق ما أسمع! لو كان فعلها نوري بوسهمين أو المقريف ماذا سيكون! ومع احترامي لهم لا يمكن أن يفعلوها لأن هذه تحتاج عقلية نجع”.

واستطرد حديثه: “جلال الشويهدي قال لهم هناك نقاط نريد أن نصوت عليها وألا نفوتها، هي ترشح العسكريين ومتى يجب أن يستقيل ومزدوجي الجنسية أما إذا نجح اولاً يجب أن يستقيل قبلها بسنة أو سنتين ومزدوجي الجنسية لا يجب ان يترشحوا من الأساس قالوا له اصمت انت تشوش! ولكن هذه الحقيقة وقوانين العالم كله في الأخير اعرضوها للتصويت لكنهم لا يريدون لأنهم يفصلون قانون الانتخابات على مقاس حفتر وبالتالي الرجل أحتج! إبراهيم الدرسي في السابق طالب بتأسيس فرق للاغتيالات على المباشر وأشك في قواه العقلية وقام بالتحريض كما قاموا بالتحريض على سهام سرقيوة ويقوم بالتحريض على النائب جلال الشويهدي والمترشح عن بنغازي والمؤيد للكرامة! قال إنه من أوائل من خطط وجلس مع حفتر قبل انطلاق الكرامة”.

وأفاد: “دعوا له بالحفظ رغم اختلافنا معه لأننا لسنا مجرمين بل مناضلين وهناك فرق بين أن تكون مجرم ومناضل. لا أحد في برقة يقول هؤلاء مجرمين وقتلى وسفاحين! الأمم المتحدة لم نسمع لها تصريح حول كلام هذا الأهبل” حسب تعبيره.

وأكد أن هناك تغيرات كبيرة في المنطقة وانتصار طالبان وسيطرتها على زمام الأمور في أفغانستان لن يمر كأنه أي حدث بالتالي المنطقة مقبلة على تغيرات منها التخلي على كل من اعتصم ببعض الدول التي اعتدت على ليبيا كما تخلت أمريكا عن عملائها في أفغانستان وفقاً لحديثه.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص