ليبيا – اجتمع عدد كبير من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة اليوم السبت بموقع الحساونة الجنوبي وأعلنوا في بيان لهم رفع ايقاف إمداد المائي بالمنظومة والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه إلى طرابلس.

وقال أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة في بيان مصور تابعته صحيفة المرصد إن هذا الاعلان جاء استجابة للمساعي الخيرة والطلب الذي وجهته اللجنة العسكرية 5+5.

وجاء في البيان: “وفي الوقت الذي لا نوافق على قطع الماء نعلن أن ما قام به البعض من أبناء القبيلة انما هو تعبير عن حاله من الغضب والاحباط بسبب عدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالبنا المتكررة في إطلاق سراح ابنائنا القابعون في السجون منذ عشرة سنوات في ظروف في غاية السوء كالحرمان من العلاج والزيارات لعدم خضوع تلك السجون لسلطة الدولة”.

وذكر أسماء من هم متواجدون بالسجون حالياً وهم عبد الله محمد السنوسي ورفاقه الساعدي معمر القذافي وعبد الله منصور واحمد رمضان ومنصور ضو ابراهيم احمد ابراهيم.

وأشار البيان إلى أنه كما أن الماء حاجة انسانية فإن حرية هؤلاء الأسرى حق طبيعي خاصة وأن حالتهم الصحية تتطلب ذلك وسيبقى مطلبهم بالإفراج عنهم من أولوياتهم إلى أن يتحقق ذلك

كما أضاف” وبهذه الخطوة فإن قبيلة المقارحة تدعو كل أبناء الوطن للصلح والتصالح ولم الشمل وجبر الضرر وتضميد الجراح من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وبناء المستقبل الذي يتطلع له الجميع وفي ذلك الوقت فإن القبيلة على استعداد للقيام بالدور الايجابي من أجل المصالحة الوطنية ومالها من علاقات طيبة لكامل ربوع ليبيا”.