كلوب: كل أحلامي تحققت اليوم في “أنفيلد”

كلوب: كل أحلامي تحققت اليوم في “أنفيلد”

إنجلترا – صرح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بأن كل أحلامه تحققت بعودة الجماهير إلى ملعب “أنفيلد” الذي امتلأ اليوم السبت، بالمشجعين لأول مرة منذ 17 شهرا، بعد غياب بسبب جائحة كورونا.

وتغلب فريق ليفرول على ضيفه بيرنلي (2-0) اليوم، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، أمام جماهير غفيرة في ملعب “أنفيلد”، وذلك لأول مرة منذ مارس 2020، حين خسر ليفربول أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب بعد المباراة: “بالطبع كنا جميعا نتطلع لهذه الأجواء. خرج الجميع من الملعب سعداء اليوم. تحققت أحلامنا بهذه الأجواء الرائعة. كانت أفضل انطلاقة لمباراة تقام الساعة 12:30 ظهرا خاضها فريقي على الإطلاق. كانت لحظة رائعة حقا”.

وأضاف: “سارت المباراة بشكل رائع أيضا حيث تسبب لنا بيرنلي في مشاكل. لعبنا مباراة جيدة وسجلنا هدفين وكان بوسعنا تسجيل المزيد”.

المصدر: “رويترز”