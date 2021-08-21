ليبيا – كشف مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نبيل العرفاوي أنّه من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي سيخصّص لتقييم الإتفاقية التجارية مع تركيا بعد 16 سنة من دخولها حيّز التنفيذ، حيث تم توقيع الإتفاقية بين البلدين سنة 2005.

العرفاوي أكد في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية أمس الجمعة على أن مراجعة الإتفاقية بات أمراً مستعجلًا بالنظر إلى إرتفاع العجز التجاري لتونس مع تركيا والذي بلغ 2500 مليون دينار، وهو يمثل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا.

وكان من المفترض أن يتم عقد اجتماع بين وفدي البلدين في يونيو الماضي إلا أنه تم إلغاؤه بسبب أزمة كورونا، خاصة أن الوفد التركي أصر أن يكون الإجتماع حضورياً.

وأشار إلى أن المفاوضات ستكون مفتوحة على تعديل الإتفاقية أو حتى إلغائها، وسيكون ذلك بناء على ما ستفرزه المفاوضات مع الجانب التركي.

كما لفت إلى أنّه تمّ في 2018 الترفيع في الأداءات الجمركية على قائمة من المنتوجات الموردة من تركيا لكن ذلك لم يسفر عن أي نتائج في التقليص من العجز التجاري مع هذا البلد.