إنجلترا – أنجز فريق ليفربول مهمته أمام ضيفه بيرنلي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا التسجيل “للريد” مبكرا في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وأضاف المهاجم السنغالي ساديو ماني هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أنفيلد”.

وحقق ليفربول بذلك انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الجديد “للبريمير ليغ”، بعد الأول على مضيفه نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، يوم السبت الماضي.

في المقابل، مني فريق بيرنلي بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى في عقر داره أمام ضيفه برايتون بهدف مقابل اثنين، يوم السبت الماضي، أيضا.

المصدر: RT