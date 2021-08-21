ليبيا – قال المحلل السياسي الروسي فيتشسلاف ماتوزوف أن الظروف السياسية الحالية تتطلب من حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ موقف حاسم في علاقتها مع روسيا المستعدة حسب وصفه للعب دور إيجابي لحل الأزمة الليبية وأن تلعب دور الوسيط في عملية خروج القوات الأجنبية خاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تملكها روسيا مع كل الأطراف الليبية.

فيتشسلاف ماتوزوف وفي مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يبث على قناة “ليبيا 218” أوضح أن زيارة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش إلى موسكو تمثل أهمية كبيرة لاسيما أنها تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 24 من ديسمبر التي تدعمها روسيا بشكل واسع.

وأشار إلى أن اللقاء بمثابة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وروسيا بشأن خروج القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل، معتبرًا الاتفاق على فتح السفارة الروسية في طرابلس والقنصلية في بنغازي بالخطوة الإيجابية.