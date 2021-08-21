ليبيا – أفاد مدير مستشفى غريان العام خالد زويط باستمرار إضراب أغلب العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل منذ نحو أسبوعين، ما تسبب في عدم استقبال أية حالات جديدة مصابة بكورونا في مركز العزل والفلترة.

زويط أكد في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر اليوم السبت وفاة شخص وشفاء آخر مع استمرار 3 حالات في تلقي العلاج، موضحاً أن القدرة الاستيعابية تصل إلى أكثر من 80 حالة، وأن لديهم جناحاً يستوعب أكثر من 15 حالة عناية، ولكنه مقفل منذ أشهر رغم تجهيزه بأحدث الوسائل.

وأرجع مدير مستشفى غريان العام، الإضراب إلى اعتداء أفراد عائلة حالة توفيت على مدير مركز العزل، فضلاً عن توقف معاشات الأطقم منذ أكثر من عام، وعدم وجود الحماية الكافية لهم وفق تعبيره.