المغرب – تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي، اليوم السبت، إلى ملعب مولاي عبد الله في الرباط، الذي يستضيف مباراة الرجاء وضيفه الاتحاد السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة، الساعة الثامنة مساء، حسب توقيت غرينيتش.

وتأهل الاتحاد السعودي إلى المباراة النهائية، بعد إقصائه لمنافس شرس من الدور نصف النهائي، هو مواطنه الشباب السعودي، بينما تخطى الرجاء نادي الإسماعيلي المصري.

وسيحصل بطل النسخة الحالية من كأس محمد السادس “كأس العرب للأندية الأبطال”، على جائزة مالية قدرها ستة ملايين دولار، في حين سينال الوصيف 2.5 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يقام نهائي البطولة العربية في 18 أبريل 2020، لكن تم تأجيله حينها إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: الاتحاد العربي لكرة القدم