موسكو – دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس إلى الإفراج عن الناشط المعارض أليكسي نافالني وتمديد اتفاق نقل الغاز مع أوكرانيا الذي ينتهي في 2024.

وقالت ميركل عقب محادثات مع بوتين في موسكو: “لقد طلبت مرة أخرى من الرئيس إطلاق سراح نافالني وأوضحت أننا سنبقى متابعين لهذه القضية”.

وأضافت: “لقد تحدثنا أيضا عن صفقة نقل الغاز مع أوكرانيا، والتي يمكن، بل وينبغي تمديدها إلى ما بعد عام 2024”.

ونفت روسيا مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الغرب على خلفية قضية نافالني، مصرة على أن هذه القضية مفبركة وتقف وراءها أجهزة استخباراتية أجنبية.

المصدر: “رويترز” + RT