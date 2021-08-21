هبوط أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان من “غازبروم” الروسية

هبوط أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان من “غازبروم” الروسية

ألمانيا – تشهد أوروبا هبوطا في أسعار الغاز الطبيعي، بعدما أشارت شركة الغاز الروسية “غازبروم” إلى احتمال البدء في تشغيل مشروع “السيل الشمالي-2” هذا العام.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز لأقرب تسليم على مؤشر TTF، خلال تعاملات اليوم، من 531 دولارا إلى 482 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “غازبروم” أن نحو 5.6 مليار متر مكعب من الغاز قد يتم توريدها عبر خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” هذا العام.

ووفقا لخبراء فإن إطلاق “السيل الشمالي-2″ يعد عاملا محوريا في ديناميكيات سوق الغاز الأوروبية.

و”السيل الشمالي-2” هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وانطلقت أعمال بناء المشروع منذ 3 سنوات. ويمر “السيل الشمالي-2” عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وفي مطلع شهر يونيو الماضي، وعلى هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع “السيل الشمالي-2″، فيما قال إنه سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني من المشروع في غضون شهرين.

المصدر: إنترفاكس