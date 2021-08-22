ليبيا – بحث نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح خلال لقائه أمس السبت أعيان وحكماء التبو بمدينة مرزق احتياجات مناطق ومدن الجنوب وإمكانية توفيرها.

أبو جناح بحث مع وفد التبو المشاكل والعراقيل التي تواجه مدينة مرزق والمنطقة الجنوبية عامة، من بينها عدم توفر السيولة المالية في المصارف ونقص الوقود، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات.

بدوره، أكد أبو جناح أن الحكومة تعمل جاهدة لتذليل كافة الصعاب لسكان مدينة مرزق والمنطقة الجنوبية بصفة عامة، مشددًا على أن الوقود والسيولة المالية حق لكل أهالي المنطقة ولا تعد مطلبًا.

وأوضح في كلمته للحضور، الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى السلام والاستقرار بالمدينة وتفعيل ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن بسط الأمن يقع على عاتق الحكومة بشرط أن يكون بشكل متوازٍ مع خطوات المصالحة الوطنية.

وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن إتمام ملف المصالحة الوطنية في جميع أنحاء البلاد سيكون مهمة أساسية لحكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ومن جانبهما، أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء التبو ورئيس المجلس الاجتماعي لمدينة مرزق، استعدادهما ورغبتهما في إجراء مصالحة شاملة بين الأهالي والتبو القاطنين بالمدينة، مطالبين بضرورة توفير الخدمات الأساسية للسكان.